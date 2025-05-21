Хайп вокруг неурожая взвинтил стоимость ягод, фруктов и овощей

— Заморозки и снег на урожае в различных регионах они сказались по-разному, например, в Краснодарском крае было четыре волны, при этом ущерб в одном районе отличается от другого. Больше всего пострадали косточковые культуры, такие как абрикосы и черешня. Но это не создает дефицит на рынке, потому что Россия производит лишь 10% от всего объема внутреннего потребления, а остальное импортирует. То есть нельзя сказать, что эти заморозки сильно повлияли или повлияют на доступность черешни или других косточковых. Она больше зависит от урожая в Турции, Египте и Узбекистане. Надо смотреть, какая ситуация там, а я не слышал, чтобы у них сейчас были какие-то проблемы.