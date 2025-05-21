Экономист объяснил связь между ключевой ставкой и ростом цен на фрукты и овощи

Растущие затраты сельхозпроизводители вынуждены перекладывать на покупателей.
Высокая ключевая ставка — одна из причин роста цен на овощи и фрукты в России. Дорогие кредиты увеличивают издержки, которые аграрии перекладывают на потребителя, объяснил в интервью URA.RU руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов.
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«Когда деньги дорогие, все дорогое. Ставки влияют на покупку техники, удобрений, ГСМ, семян. Факторов, которые бы способствовали снижению продовольственной инфляции, пока не видно. Оно может произойти по естественной причине, например, из-за перепроизводства, но в любом случае аграрии не смогут продавать ниже себестоимости», — отметил эксперт.
Правительство, несмотря на дефицит бюджета, сохраняет объемы субсидирования сельхозпроизводителей. Но при растущих затратах эта поддержка уже не так значительна, как раньше, добавил собеседник URA.RU.
«Да, для техники есть лизинговые программы, но аграрии в любом случае покупают за 20 млн рублей комбайн, который раньше стоил 10−11 млн. И им приходится повышать цены, но так, чтобы их продукцию не перестали покупать», — резюмировал Тихонов.