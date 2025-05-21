Экономист объяснил связь между ключевой ставкой и ростом цен на фрукты и овощи

«Да, для техники есть лизинговые программы, но аграрии в любом случае покупают за 20 млн рублей комбайн, который раньше стоил 10−11 млн. И им приходится повышать цены, но так, чтобы их продукцию не перестали покупать», — резюмировал Тихонов.