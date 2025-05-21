На 22 участках дорог Иркутска ведется комплексный ремонт

Мероприятия выполняют по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Всего в этом году запланировано привести в порядок 34 отрезка.
Так, демонтаж элементов обустройства провели на Трилиссера, Мира, Маяковского, бульваре Рябикова. Кроме того, рабочие подрядных организаций установили бордюры и выполнили устройство основания тротуара на улицах Норильская, 2-я Железнодорожная, Станция Горка.
На Медведева произведено омоноличивание бордюра. Сейчас выполняется уход за бетоном. Аналогичные работы проводят и на участке Ржанова. Валка и формовочная обрезка деревьев организована на Крымской и в Черемховском переулке, сообщает пресс-служба администрации города.
«К ремонту улиц Томсона, Александра Невского, Чапаева, Байкальская, Рабочая, Розы Люксембург, Ширямова подрядчики приступят в ближайшее время. Все они должны быть выполнены качественно и в соответствии с графиком. Поэтому поручил наращивать темп, увеличивать количество людей и техники в выходные», — отметил мэр Руслан Болотов.