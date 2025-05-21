В Самару поступила первая партия абрикосов в 59 тонн из Узбекистана

1. Содержат большое количество витаминов A, C, E, группы B, а также важные минералы, такие как калий, магний, железо и фосфор. Витамин А поддерживает здоровье глаз и кожи, витамин C укрепляет иммунитет, а витамины группы B способствуют улучшению обмена веществ и нервной системы.