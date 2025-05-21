В Самару поступила первая партия абрикосов в 59 тонн из Узбекистана

Партия свежего урожая узбекских абрикосов успешно прошла проверку специалистами Россельхознадзора в Самарской области, став первым подобным грузом текущего сезона. Общее количество прошедших осмотр фруктов составило внушительные 59 тонн.
После тщательной проверки всей необходимой документации и успешного прохождения процедуры фитосанитарного контроля фрукты были отправлены на временное хранение на специально оборудованный склад.
Данная операция является стандартной процедурой для всех импортируемых продуктов растительного происхождения и направлена на обеспечение безопасности продовольствия и предотвращение возможного попадания опасных заболеваний растений и насекомых-вредителей на территорию страны.
Стоит отметить, что Узбекистан продолжает оставаться основным поставщиком высококачественных абрикосов на российский рынок.
Самара играет важную роль в качестве крупнейшего логистического центра, обеспечивающего своевременное распределение данной продукции среди регионов нашей страны.
Абрикосы — плоды, обладающие множеством ценных свойств для здоровья человека:
1. Содержат большое количество витаминов A, C, E, группы B, а также важные минералы, такие как калий, магний, железо и фосфор. Витамин А поддерживает здоровье глаз и кожи, витамин C укрепляет иммунитет, а витамины группы B способствуют улучшению обмена веществ и нервной системы.
2. Благодаря высокому содержанию клетчатки абрикосы стимулируют работу кишечника, помогают предотвратить запоры и поддерживают нормальную микрофлору желудочно-кишечного тракта.
3. Калий, содержащийся в абрикосах, способствует нормализации артериального давления и поддержанию здорового состояния сердца и сосудов. Регулярное употребление плодов помогает снизить уровень холестерина и защитить организм от риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.
4. Антиоксиданты, содержащиеся в абрикосах, защищают клетки организма от повреждений свободными радикалами, замедляя процессы старения кожи и сохраняя её молодость и свежесть.
5. Витамины C и E укрепляют защитные силы организма, повышая сопротивляемость различным инфекциям и вирусам.
6. Низкая калорийность и высокое содержание воды делают абрикосы отличным выбором для тех, кто следит за фигурой. Они обеспечивают чувство сытости и насыщенности без излишних калорий.
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