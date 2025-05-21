Экономист рассказал, когда в России подешевеет картофель

«В первую очередь цены снизятся на старый картофель, потому что его нужно будет продать как можно быстрее, а потом и на новый. Насколько существенно уменьшится стоимость, зависит от урожая — чем больше соберут, тем заметнее упадет цена», — сказал эксперт и привел пример 2023 года, когда для картошки не хватало места в хранилищах, и ее пришлось продавать почти по себестоимости.