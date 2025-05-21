Экономист рассказал, когда в России подешевеет картофель

Цены на картофель начнут снижать, когда в магазины привезут первый в этом году отечественный урожай.
Цены на картофель в России начнут снижаться в конце июня — начале июля. К этому времени соберут первый урожай в южных регионах. Такой прогноз в интервью URA.RU дал руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов.
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«В первую очередь цены снизятся на старый картофель, потому что его нужно будет продать как можно быстрее, а потом и на новый. Насколько существенно уменьшится стоимость, зависит от урожая — чем больше соберут, тем заметнее упадет цена», — сказал эксперт и привел пример 2023 года, когда для картошки не хватало места в хранилищах, и ее пришлось продавать почти по себестоимости.
Если урожай будет средним, как в прошлом году, то цены в рознице опустятся до 50−60 рублей за килограмм. К 30 рублям они уже не вернутся, потому что у аграриев выросли издержки на зарплаты, семена, технику и топливо.