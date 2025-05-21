В Госдуме призвали повысить пособия для беременных студенток до уровня МРОТ

Пособия по беременности и родам для студенток следует повысить до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ), заявил глава фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов.
«Мы будем вносить свои поправки. Предлагать всё же установить пособия в размере МРОТ, который почти на 3 тыс. рублей выше прожиточного минимума», — сказал парламентарий ТАСС.
Лидер партии напомнил, ранее Минтруд РФ разработал проект закона, который предусматривает увеличение указанного пособия до размера регионального прожиточного минимума, рассчитываемого для трудоспособного населения. Миронов поддержал инициативу ведомства.
Он также подчеркнул, что с мерами, касающимися помощи будущим родителям, «тянуть нельзя».
«Недостаточно просто призывать молодых людей быстрее создавать семьи, если на деле молодая девушка, которая учится и ждет ребёнка, почти ничего не получает от государства», — добавил глава фракции.
Напомним, в декабре президент России Владимир Путин выступил с инициативой поднять пособия по беременности и родам для молодых женщин до прожиточного минимума.
Также сообщалось, что в марте российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил об активной работе правительства РФ над расширением социальных гарантий для родителей.