Иркутская компания «Поставщик» попалась на мошенничестве при ремонте омского ТЮЗ

В отношении директора иркутской компании «Поставщик» возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере при ремонте омского ТЮЗ. Организация-поставщик передала театру контрафактные системные блоки на 2,5 млн рублей, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на прокуратуру Омской области.
Прокуратура региона поставила на контроль ход расследования. Кроме того, прокуратура направила в Арбитражный суд Омской области исковое заявление о взыскании с указанной фирмы более 2,5 млн рублей. В настоящее время исковое заявление находится на рассмотрении.
Также компания нарушила сроки работ, осуществляемых в рамках реализации национального проекта. Они должны были быть завершены к концу 2023 года, однако из-за вскрытых недостатков проектной документации срок их окончания неоднократно переносился, соглашение о предоставлении субсидий регионом не исполнено, как следствие, в федеральный бюджет возвращены свыше 26 млн рублей, нарушены права и законные интересы граждан.
При этом должностные лица органов власти в Министерство культуры РФ представили недостоверный отчет о достижении результата использования субсидии.
По указанным фактам прокуратура инициировала привлечение министра культуры Омской области к административной ответственности по статье «Нарушение получателем средств бюджета условий их предоставления». Материалы направлены в УФК по Омской области.
Ранее прокуратурой уже выявлялось бездействие заказчика, оставленное без внимания министерством культуры Омской области, в связи с чем принимались меры реагирования.
Напомним, 23 сентября Арбитражный суд Иркутской области приостановил производство по делу о картельном сговоре пяти компаний. В результате недействительной сделки, заключенной между «Спб “СоюзСтрой”, “Союз-Град”, “СтройКо”, “Сибавтострой”, “Гермес” и МУПЭП “Горзеленхоз”, МУП “Иркутскавтодор” был признан победителем в пяти аукционах.