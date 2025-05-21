Иркутская компания «Поставщик» попалась на мошенничестве при ремонте омского ТЮЗ

Также компания нарушила сроки работ, осуществляемых в рамках реализации национального проекта. Они должны были быть завершены к концу 2023 года, однако из-за вскрытых недостатков проектной документации срок их окончания неоднократно переносился, соглашение о предоставлении субсидий регионом не исполнено, как следствие, в федеральный бюджет возвращены свыше 26 млн рублей, нарушены права и законные интересы граждан.