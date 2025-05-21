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Об огромном потоке китайских денег на Дальний Восток заявили в Хабаровске

«Ростех» ждет роста инвестиций, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Исполнительный директор компании «Ростех» Олег Евтушенко на пленарном заседании Российско-Китайского форума сообщил, что к 2030 году ждет увеличения объемов инвестиций из Китая до 30 миллиардов долларов.

В 2023 году значение составляло 10 миллиардов, а уже в текущем — 20. Основные сферы — совместные промышленные и инфраструктурные проекты. Есть перспективы в развитии микроэлектроники, цифровизации производства, промышленной автоматизации и использования ИИ.

Евтушенко также считает, что китайцы готовы к локализации производства на Дальнем Востоке, что существенно снизит расходы по логистике и таможне.

Он добавил, что производство активно смещается из европейской части страны в Сибирь и на Дальний Восток. По мнению выступавших чиновников, товары с Дальнего Востока также пользуются популярностью в Китае.

Китай и Россия на Дальнем Востоке готовы работать в вертолетостроении, производстве медицинского оборудования, композиционных материалов, радиоэлектроники и ряда иных производств.