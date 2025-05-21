Один из крупнейших банков страны подсчитал своих клиентов-пенсионеров

К маю 2025 года их количество выросло на полмиллиона человек и превысило отметку в три миллиона.
По данным пресс-службы банка ВТБ, с начала года число клиентов с пенсией в банке увеличилось на 500 тысяч, что вдвое превышает динамику за аналогичный период прошлого года. С января по май банк начислил им 274 млрд рублей пенсионных средств, что на 60% больше, чем за этот же период 2024 года.
По итогам первого квартала число клиентов, получающих на карты не только пенсию, но и зарплату, выросло на 14%. Также стабильно растет доля тех, кто переоформил зарплатную карту на пенсионную.