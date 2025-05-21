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На месяц остановят работу Павлодарского НПЗ

АСТАНА, 21 мая — Sputnik. На Павлодарском НПЗ планируется планово-предупредительный ремонт, сообщили в компании «КазМунайГаз».

Источник: Пресс-служба "КазМунайГаз"

Он пройдет с 18 июня по 17 июля 2025 года.

В рамках ППР запланированы обязательные технические освидетельствования и экспертизы для оборудования, работающего под давлением более 110 единиц, а также для технологических трубопроводов более 930 единиц. ППР будут проводиться в соответствии с графиком, утвержденным на 2025 год министерством энергетики.

сообщили в КМГ

К ремонту привлекут более 1100 человек и 107 единиц спецтехники подрядных организаций, отметили в компании. На данный момент ПНХЗ выполняет подготовительные мероприятия к ремонту в соответствии с графиком.

С целью поддержания стабильности на внутреннем рынке ГСМ и обеспечения отгрузки нефтепродуктов в период ППР, ПНХЗ планирует накопить следующий запас товарной продукции: бензина — 50 000 тонн, дизельного топлива — 25 000 тонн, авиакеросина — 7 000 тонн и затем равномерно отгружать нефтепродукты на внутренний рынок согласно графику поставок Минэнерго.

сообщили в КМГ

Среди наиболее крупных работ в период работ — капитальный ремонт турбины центробежного компрессора ЦК-201 газовой компрессорной производства первичной переработки нефти и замена катализатора на установке гидроочистки керосина.

При этом, Атырауский НПЗ и Шымкентский НПЗ продолжат производство нефтепродуктов в штатном режиме, подчеркнули в «КазМунайГаз».