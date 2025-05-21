На месяц остановят работу Павлодарского НПЗ

В рамках ППР запланированы обязательные технические освидетельствования и экспертизы для оборудования, работающего под давлением более 110 единиц, а также для технологических трубопроводов более 930 единиц. ППР будут проводиться в соответствии с графиком, утвержденным на 2025 год министерством энергетики.