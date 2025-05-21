Назван средний размер пенсии в Казахстане

Сообщается, что с начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму

1 триллион 394,2 миллиарда тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено 450,8 миллиарда тенге, солидарной пенсии — 943,4 миллиарда тенге.