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Назван средний размер пенсии в Казахстане

В Министерстве труда и социальной защиты населения озвучили средний размер пенсии в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Сообщается, что с начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму
1 триллион 394,2 миллиарда тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено 450,8 миллиарда тенге, солидарной пенсии — 943,4 миллиарда тенге.

По состоянию на 1 мая 2025 года численность пенсионеров составляет 2 миллиона 471 тысяча человек.

Средний размер совокупной пенсии на 1 мая 2025 года составил 143 400 тенге, в том числе размер солидарной пенсии — 95 784 тенге, базовой пенсии — 47 616 тенге.

говорится в сообщении

Отметим, что в апреле 2025 года средний размер совокупной пенсии составил 143 622 тенге, в том числе размер солидарной пенсии — 95 963 тенге, базовой пенсии — 47 659 тенге.