Казахстан модернизирует таможенные посты на границе с Узбекистаном, КНР и Туркменистаном

Как сообщили в правительстве, это:
Темир баба;
- Казыгурт;
- Тажен;
- Майкапчагай;
- Бахты.
Также ведется поэтапная работа по оснащению интеллектуальными системами видеонаблюдения для мониторинга движения транспортных средств и грузов с момента въезда, маршрута следования и выезда из Казахстана.
Посещая казахстанско-китайский пункт пропуска «Нур Жолы» вице-премьер Роман Скляр осмотрел проводимые работы по улучшению и ускорению логистики. До конца 2025 года на территории «Нур Жолы» планируется завершение строительства объездной дороги для негабаритных грузов.
Это обеспечит увеличение грузопотока, улучшение сервиса и придаст новый импульс торгово-экономическим связям между Казахстаном и Китаем. На сегодня совместно с китайской стороной прорабатываются возможности введения круглосуточного режима работы пунктов пропуска, а также увеличения приема автотранспортных средств.
Проводятся работы и в других сферах. К примеру, в сфере железнодорожного транспорта до декабря 2025 года запланировано завершение строительства вторых путей на участке «Достык — Мойынты» и обводной железнодорожной линии станции Алматы.
В сфере морского транспорта — увеличение мощности морских портов по обработке контейнеров до 240 тыс. ДФЭ (двадцатифутовых контейнеров) посредством ввода в декабре текущего года нового терминала. Запуск данного объекта позволит увеличить транзитный потенциал Транскаспийского международного транспортного маршрута.
Об итогах рабочих объездов транспортно-логистической инфраструктуры Роман Скляр доложил премьеру Бектенову.
Он сообщил, что активно внедряется цифровизация в сфере перевозок. Например, в сфере воздушного транспорта до декабря 2025 года намечено внедрение информационной системы «e-Freight» во всех аэропортах страны с полной интеграцией с системами «КЕДЕН» и «Agriculture».
Это обеспечит полный переход на безбумажный документооборот, подчеркнули в правительстве.