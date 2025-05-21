Казахстан модернизирует таможенные посты на границе с Узбекистаном, КНР и Туркменистаном

Он сообщил, что активно внедряется цифровизация в сфере перевозок. Например, в сфере воздушного транспорта до декабря 2025 года намечено внедрение информационной системы «e-Freight» во всех аэропортах страны с полной интеграцией с системами «КЕДЕН» и «Agriculture».