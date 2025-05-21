За нецелевое использование земельных участков придется заплатить штраф от 20 тыс. до 200 тыс. рублей

Как говорится пояснительной записке к законодательной инициативе, согласно действующему законодательству, участок в составе земель населенных пунктов, а также садовые и огородные участки необходимо начинать использовать по целевому назначению со дня приобретения прав на него. За исключением случаев, когда требуется время на подготовку к целевому использованию. Это может быть осушение или, наоборот, увлажнение земли, выравнивание участка, подготовка грунта и пр. На эти действия с 1 марта 2025 года законодатель отвел три года, по истечении которых владелец обязан начать использовать землю по назначению.