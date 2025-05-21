За нецелевое использование земельных участков придется заплатить штраф от 20 тыс. до 200 тыс. рублей

Росреестр подготовил проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях РФ (КоАП), уточняющий штрафы для дачников за неиспользование участков и нецелевое использование участков, когда на землях ИЖС вместо жилья построены магазины, кафе и отели. Документ размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов и сейчас по нему проходит общественные слушания.
Как говорится пояснительной записке к законодательной инициативе, согласно действующему законодательству, участок в составе земель населенных пунктов, а также садовые и огородные участки необходимо начинать использовать по целевому назначению со дня приобретения прав на него. За исключением случаев, когда требуется время на подготовку к целевому использованию. Это может быть осушение или, наоборот, увлажнение земли, выравнивание участка, подготовка грунта и пр. На эти действия с 1 марта 2025 года законодатель отвел три года, по истечении которых владелец обязан начать использовать землю по назначению.
Если в установленный срок не начато освоение участка, физическим лицам угрожает штраф от 1% до 1,5% от кадастровой стоимости (или до 50 тыс. руб. при отсутствии точной оценки). Для должностных лиц — от 1,5% до 2%, а для юрлиц — от 3% до 5%% от кадастровой стоимости (или до 700 тыс. руб. при ее отсутствии). Для злостных нарушителей существует риск принудительного изъятия участка или его принудительной продажи.
Если данная законодательная инициатива будет одобрена и вступит в силу, то с 1 марта 2026 года собственники заветных шести соток смогут получить штраф до 700 тыс. руб. просто за то, что у них сейчас нет денег на освоение дачного участка.
Еще одним распространенным нарушением является нецелевое использование земельных участков, указывается в пояснительной записке к законопроекту. Например, когда в капитальных строениях, возведенных на землях ИЖС, по факту располагается не жилье, а кафе, магазины, гостиницы и прочие объекты коммерческой недвижимости. За пять лет, с 2020 по 2024 год, по данным Росреестра, на территории Российской Федерации выявлено более 21,5 тыс. таких случаев.
При определении размера штрафов за эти нарушения Росреестр предложил исходить из норм ч. 1 ст. 8.8 КоАП. Она предусматривает в таких случаях штраф для граждан в размере 0,5−1% от кадастровой стоимости земли или до 20 тыс. руб., если кадастровая стоимость не определена. Для должностных и юридических лиц за те же нарушения штрафы выше — они доходят до 2% от кадастровой стоимости и до 200 тыс. руб., если кадастровая стоимость не определена.
Добавим, что все предложенные специалистами ведомства штрафы за нарушения гармонизируют с поправками в Земельный кодекс РФ, а также с Федеральным законом «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд», которые вступили в силу с 1 марта 2025 года.
Обе законодательные инициативы направлены на стимулирование эффективного использования земельных ресурсов и соблюдение законодательства, уточнили в Росреестре. Владельцам дач рекомендуется своевременно оформлять документы и использовать участки по назначению, чтобы избежать денежных штрафов и возможных проблем с законом.