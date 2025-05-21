Девелоперы Москвы делают ставку на wellness: новый тренд на рынке жилья

«Раньше для детокс- и ретрит-туров необходимо было ездить в дальнее зарубежье, так как в России наблюдался дефицит качественной wellness-инфраструктуры», — заметил Руслан Сырцов. Но за последние годы, по его оценке, ситуация кардинально изменилась. «В нашей стране не только сформировался большой рынок рекреационно-оздоровительных услуг, но и появилось немало жилых комплексов с профильными центрами и салонами. Наличие таких объектов является важным конкурентным преимуществом для целевой аудитории новостроек бизнес- и премиум-класса. Размещение wellness-инфраструктуры в пределах дома или рядом с ним экономит время жителей, помогает сделать оздоравливающие процедуры регулярными, а также способствует формированию соседского комьюнити», — заключил эксперт.