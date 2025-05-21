Девелоперы Москвы делают ставку на wellness: новый тренд на рынке жилья

На столичном первичном рынке жилья набирает силу тренд на интеграцию wellness-объектов в девелоперские проекты. Особенно бурно wellness-инфраструктура, предусматривающая наличие в жилых комплексах SPA-салонов, хаммамов, массажных кабинетов, оздоровительных центров, термальных комплексов и круглогодичных бассейнов под открытым небом, развивается в проектах бизнес- и премиум-класса.
Как рассказал «МК» управляющий директор «Метриум» Руслан Сырцов, на текущий момент wellness-инфраструктура имеется в столичных новостройках только в проектах бизнес- и премиум-класса. По его словам, в остальных сегментах объекты этой индустрии практически отсутствуют. Так, в массовых новостройках wellness-центры не открываются из-за низкого спроса и дефицита просторных коммерческих пространств. А в элитном сегменте преобладают клубные дома с ограниченным набором внутренней инфраструктуры.
В состав wellness-инфраструктуры не входят объекты фитнес-индустрии, которые подразумевают физические нагрузки, а не отдых, — пояснил эксперт. В частности, к wellness-сфере относятся только рекреационные бассейны (с гидромассажем, эффектом волн, соленой водой и т.п.), а не стандартные спортивные плавательные дорожки. Поэтому отождествлять wellness и фитнес некорректно, несмотря на наличие общих черт у обоих индустрий.
По подсчетам Сырцова, на рынке первичного жилья бизнес-класса «старой» Москвы wellness-инфраструктура сегодня предусмотрена в 14 комплексах из 143, что составляет 9,8%. Крупнейшие wellness-объекты на первичном рынке в этом сегменте расположены в районах Ростокино, Хорошево-Мневники, Марфино и возле станции метро «Физтех». В двух последних помимо разнообразия SPA-услуг и бассейнов открыты семейные городские курорты федеральной сети, которая принадлежит крупному девелоперу.
«По данным Global Wellness Institute, мировой рынок wellness-недвижимости оценивается в $134 млрд и показывает ежегодный рост в среднем на 7%, опережая темпы роста традиционного рынка недвижимости, — сообщил “МК” партнер ГК “Основа”, руководитель команды развития “Термолэнд” Егор Храмов. По его мнению, в России тренд на интеграцию wellness-объектов в девелоперские проекты также набирает популярность. У россиян всегда пользовался высоким спросом отдых у воды, а покупатели жилья сегодня все чаще стремятся также к отельному уровню сервиса.
Отметим, что на первичном рынке бизнес-класса все чаще стали появляться проекты с нестандартными концепциями wellness-объектов. Например, в комплексе на Шелепихинской набережной расположен панорамный SPA-центр с видами на местный парк, напоминающий сиднейский район Барангару. В городском квартале возле парка Коломенское салон SPA-процедур совмещен с барбершопом. В составе ЖК недалеко от станции метро «Речной вокзал» строится жилой дом со SPA- центром, где появятся сауны, массажные кабинеты и зоны водных процедур.
На первичном рынке премиум-класса столицы wellness-инфраструктура представлена также широко — в 19 проектах из 61, что составляет 30,6%, — заметил Сырцов. Современные рекреационные пространства предусмотрены в ЖК, расположенных в московских районах Марьина Роща, Савёловский, Беговой, Хорошёво-Мнёвники и Филёвский Парк. В последнем районе в wellness-центре небоскреба резидентам предлагают пять оборудованных зон площадью более 200 кв. м, тренажерный зал, бассейн с гидромассажем, коллагенарий и аромапаровая.
— Движение wellness возникло в США в 1960-е гг., — сообщила «МК» заместитель генерального директора по стратегии и развитию продукта компании MR Жанна Махова. — Это настоящая философия, которая включает комплекс мер по поддержанию физического и эмоционального здоровья. Водные и омолаживающие процедуры, различные виды массажа, расслабляющая гимнастика позволяют отдыхать от напряженного ритма мегаполиса и дарят великолепное самочувствие.
По мнению опрошенных «МК» специалистов, беспрецедентным окружением выделяются премиальные жилые комплексы в районе Нагатинский Затон. Здесь в шаговой доступности от жилья создан- самый большой в России пляжный клуб под открытым небом. На площади 41 тыс. кв. м расположены пять открытых бассейнов с подогревом. Вокруг них создана вся необходимая для беззаботного отдыха инфраструктура — лежаки, пляжные домики, душевые кабины, раздевалки.
«Привлекательность Нагатинского полуострова после создания на его территории городского курорта, пляжного клуба, яхт-клуба и вейк-парка однозначно вырастет», — уверена коммерческий директор Regions Development Лилия Арцибашева. Поскольку, по ее мнению, наличие подобной инфраструктуры в шаговой доступности от дома делает жилье значительно более востребованным и ликвидным, а также ведет к ускоренному росту цен.
На рынке премиальных новостроек есть и другие интересные wellness-центры. Так, в жилом комплексе в районе Хорошево-Мневники доминантой является wellness-инфраструктура. В ее состав входят бальнеолечебница (центр водных процедур) и SPA с купальнями и гейзерами, созданные по образцу знаменитого термального курорта в Баден-Бадене (Германия).
В апарт-комплексе на Арбате в термальном центре предусмотрены салон тайского массажа, хаммам, инфракрасная сауна, снежный душ со льдом для растирания. В жилом кластере в районе Ростокино откроется центр биохакинга — превентивной медицины, направленной на сохранение клеточной молодости. Масштабный фитнес-клуб со SPA появится на первом этаже небоскреба, расположенного в районе Хорошевский.
«Раньше для детокс- и ретрит-туров необходимо было ездить в дальнее зарубежье, так как в России наблюдался дефицит качественной wellness-инфраструктуры», — заметил Руслан Сырцов. Но за последние годы, по его оценке, ситуация кардинально изменилась. «В нашей стране не только сформировался большой рынок рекреационно-оздоровительных услуг, но и появилось немало жилых комплексов с профильными центрами и салонами. Наличие таких объектов является важным конкурентным преимуществом для целевой аудитории новостроек бизнес- и премиум-класса. Размещение wellness-инфраструктуры в пределах дома или рядом с ним экономит время жителей, помогает сделать оздоравливающие процедуры регулярными, а также способствует формированию соседского комьюнити», — заключил эксперт.