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Около будущих станций метротрамвая в Красноярске предусмотрят благоустройство

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. До конца 2025 года в рамках подготовки к 400-летию Красноярска появятся концепции и проектно-сметная документация по благоустройству территорий рядом с будущими станциями метротрамвая.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Проекты коснутся участков, прилегающих к остановочным пунктам: «Высотная», «Копылова», «Центральный парк» и «Карла Маркса».

Проектировщику предстоит учесть множество требований: необходимо предусмотреть удобные пешеходные маршруты, тротуары, пандусы, парковки для автомобилей и самокатов, светофоры, а также элементы озеленения, уличную мебель, освещение и видеонаблюдение. Особое внимание будет уделено интеграции с другими городскими проектами благоустройства.

Как сообщили в мэрии, работы выполнит компания ООО «Инновация», определенная по итогам конкурсных процедур. Концепции, предложенные проектировщиком, будут вынесены на обсуждение с горожанами.

Реализовать готовые проекты планируется в 2026—2027 годах, синхронизируя благоустройство с запуском новой линии метротрамвая.