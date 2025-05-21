Около будущих станций метротрамвая в Красноярске предусмотрят благоустройство

Проекты коснутся участков, прилегающих к остановочным пунктам: «Высотная», «Копылова», «Центральный парк» и «Карла Маркса».
Проектировщику предстоит учесть множество требований: необходимо предусмотреть удобные пешеходные маршруты, тротуары, пандусы, парковки для автомобилей и самокатов, светофоры, а также элементы озеленения, уличную мебель, освещение и видеонаблюдение. Особое внимание будет уделено интеграции с другими городскими проектами благоустройства.
Как сообщили в мэрии, работы выполнит компания ООО «Инновация», определенная по итогам конкурсных процедур. Концепции, предложенные проектировщиком, будут вынесены на обсуждение с горожанами.
Реализовать готовые проекты планируется в 2026—2027 годах, синхронизируя благоустройство с запуском новой линии метротрамвая.