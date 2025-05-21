Плавать станет проще: власти Узбекистана будут субсидировать строительство бассейнов в городах

Однако важно, чтобы власти обратили внимание и на ценообразование в новых бассейнах. Раз уж предприниматели получат компенсации за строительство за счёт государства, логично было бы установить и разумные ценовые рамки для посетителей. В противном случае это рискует превратиться в элитные объекты для избранных, а не в доступную инфраструктуру для широкого круга горожан.