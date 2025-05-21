Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Плавать станет проще: власти Узбекистана будут субсидировать строительство бассейнов в городах

Vaib.uz (Узбекистан. 21 мая). С 1 сентября 2025 года в Узбекистане стартует новая инициатива, направленная на развитие городской инфраструктуры и улучшение условий для отдыха и занятий спортом. В рамках программы государство будет возмещать до 50% затрат (но не более 100 миллионов сумов) крупным торговым центрам, гостиницам и предприятиям общественного питания на строительство современных плавательных бассейнов на своей территории.

Источник: Vaib.Uz

Инициатива действует до 1 января 2028 года и ограничена — субсидии получат только первые 100 заявителей. Это предусмотрено указом президента, подписанным 15 мая 2025 года.

В условиях стремительно растущих температур и климатических изменений, особенно заметных в городах Узбекистана, бассейны становятся не роскошью, а настоящим спасением в жаркие дни. Их наличие в шаговой доступности даст людям возможность комфортно и безопасно переживать летнюю жару.

Кроме того, бассейны — это важная составляющая здорового образа жизни. Купание помогает снять стресс, укрепляет мышцы и сердечно-сосудистую систему. Это не только способ отдохнуть, но и эффективный путь к поддержанию физической формы и укреплению здоровья горожан.

Для бизнеса участие в такой инициативе также открывает дополнительные возможности. Торговые центры, отели и кафе, имеющие собственный бассейн, становятся более привлекательными как для клиентов, так и для туристов. Это повышает их конкурентоспособность и стимулирует развитие сферы услуг.

Однако важно, чтобы власти обратили внимание и на ценообразование в новых бассейнах. Раз уж предприниматели получат компенсации за строительство за счёт государства, логично было бы установить и разумные ценовые рамки для посетителей. В противном случае это рискует превратиться в элитные объекты для избранных, а не в доступную инфраструктуру для широкого круга горожан.