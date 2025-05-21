Экономист заявил о связи между высокой ключевой ставкой и ростом цен на овощи и фрукты

Одной из причин роста цен на овощи и фрукты в России является высокая ключевая ставка Центробанка РФ. Из-за этого дороги кредиты увеличивают издержки, которые аграрии перекладывают на потребителя. Об этом в интервью URA.RU заявил глава Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов.
«Когда деньги дорогие, все дорогое. Ставки влияют на покупку техники, удобрений, ГСМ, семян. Факторов, которые бы способствовали снижению продовольственной инфляции, пока не видно», — заявил экономист.
По его словам, повышение цен на овощи и фрукты может также произойти по естественной причине, например, из-за перепроизводства, однако в любом случае аграрии не смогут продавать товары ниже себестоимости.
Кроме того, Тихонов добавил, что несмотря на дефицит бюджета, правительство РФ сохраняет объемы субсидирования сельхозпроизводителей. Однако во время растущих затратах эта поддержка не является такой значительной, как раньше.