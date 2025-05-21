Экономист заявил о связи между высокой ключевой ставкой и ростом цен на овощи и фрукты

Одной из причин роста цен на овощи и фрукты в России является высокая ключевая ставка Центробанка РФ. Из-за этого дороги кредиты увеличивают издержки, которые аграрии перекладывают на потребителя. Об этом в интервью URA.RU заявил глава Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов.