Два новых ФОКа введут в эксплуатацию в Самаре в 2025 году

В Самаре в 2025 году введут в эксплуатацию два спортивных объекта. Эту будут физкультурно-оздоровительные комплексы в поселке Прибрежный и в Ленинском районе. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил глава города Иван Носков.