Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два новых ФОКа введут в эксплуатацию в Самаре в 2025 году

Мэр Иван Носков рассказал, как продвигается строительство двух новых спортивных объектов в Самаре.

Источник: администрация Самары

В Самаре в 2025 году введут в эксплуатацию два спортивных объекта. Эту будут физкультурно-оздоровительные комплексы в поселке Прибрежный и в Ленинском районе. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил глава города Иван Носков.

«ФОК в Прибрежном в высокой степени готовности. Все технические вопросы с подведением водопровода решены. Пожелания жителей по благоустройству выполняются. В частности, они попросили заменить баскетбольную площадку на футбольное поле и установить возле комплекса воркаут-площадки», — рассказал мэр.

Сейчас на объекте подключают коммуникации. В ближайшее время подрядчик планирует заняться отделкой внутренних помещений. Идет закупка необходимых материалов. Запустить ФОК должны до конца 2025 года.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Ленинском районе уже близится к завершению. В настоящее время идет подготовка к формированию бесплатных спортивных секций.