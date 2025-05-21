Два новых ФОКа введут в эксплуатацию в Самаре в 2025 году

В Самаре в 2025 году введут в эксплуатацию два спортивных объекта. Эту будут физкультурно-оздоровительные комплексы в поселке Прибрежный и в Ленинском районе. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил глава города Иван Носков.
«ФОК в Прибрежном в высокой степени готовности. Все технические вопросы с подведением водопровода решены. Пожелания жителей по благоустройству выполняются. В частности, они попросили заменить баскетбольную площадку на футбольное поле и установить возле комплекса воркаут-площадки», — рассказал мэр.
Сейчас на объекте подключают коммуникации. В ближайшее время подрядчик планирует заняться отделкой внутренних помещений. Идет закупка необходимых материалов. Запустить ФОК должны до конца 2025 года.
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Ленинском районе уже близится к завершению. В настоящее время идет подготовка к формированию бесплатных спортивных секций.