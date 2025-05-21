В Новосибирске одобрили три проекта по комплексной застройке

Мэрия Новосибирска согласовала три новых проекта комплексного развития территорий, которые будут реализованы по инициативе застройщиков. Постановления о старте стройки опубликованы на официальном сайте муниципалитета.
Первый проект появится в Октябрьском районе — на улице 4-я Кирпичная Горка. Здесь компания построит три высотки, объединённые подземной и надземной парковкой. Две секции будут по 24 этажа, а одна — 25. Всего в домах будет почти 28 тысяч квадратных метров жилья. Помимо этого, застройщик хочет выкупить соседние участки, чтобы построить детский сад на 310 мест, трансформаторную подстанцию и насосную станцию.
Второй проект охватит два участка — в Калининском районе и в Октябрьском. Здесь демонтируют четыре старых нежилых здания, а на их месте появятся высотки до 30 этажей, детский сад на 110 мест и дополнительный корпус школы № 103 на 300 учеников. Стройка пройдет в два этапа и завершится к середине 2031 года.
Третья территория под КРТ находится на улице Иванова в Советском районе. Здесь компания построит небольшой дом до 4 этажей с подземной парковкой. Объект займет 1,3 тысячи квадратных метров. Взамен город получит часть участка под детский сад.