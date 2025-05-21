В Новосибирске одобрили три проекта по комплексной застройке

Первый проект появится в Октябрьском районе — на улице 4-я Кирпичная Горка. Здесь компания построит три высотки, объединённые подземной и надземной парковкой. Две секции будут по 24 этажа, а одна — 25. Всего в домах будет почти 28 тысяч квадратных метров жилья. Помимо этого, застройщик хочет выкупить соседние участки, чтобы построить детский сад на 310 мест, трансформаторную подстанцию и насосную станцию.