На Дону построят три ветропарка до 2030 года

В Морозовском районе хотят построить ветропарк мощностью порядка 100 МВт. Это проект подразделения госкорпорации «Росатом» «ВетроОГК-2». Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году. Гондолы и башни для ветроустановок изготовят в Волгодонске.
Еще два ветропарка в донском регионе хочет построить компания «Форвард Энерго» к 2027 и 2029 году. Где именно будут находится новые ветропарки пока не сообщается.
«В регионе успешно налажено производство компонентов для ветроэнергетических установок, таких как ступицы, гондолы, генераторы, системы охлаждения и стальные башни. Это создает новые возможности для развития промышленности и привлечения инвестиций в Ростовскую область», — заявил Сорокин.
Сейчас в донском регионе работают шесть ветропарков суммарной мощностью 610 МВт. Первые ВЭС появились на Дону пять лет назад.