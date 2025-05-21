Казахстан и Туркменистан договорились о взаимном поощрении и защите инвестиций

В соответствии со статьей 4 соглашения каждая договаривающаяся сторона на территории своего государства при аналогичных обстоятельствах предоставляет инвесторам государства другой договаривающейся стороны и их инвестициям режим не менее благоприятный, чем тот, который она предоставляет своим собственным инвесторам и их инвестициям, относящийся к управлению, содержанию, использованию или распоряжению их инвестициями.