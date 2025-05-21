Свое не производим, покупаем чужое: Молдова остаётся крупнейшим покупателем украинских сыров

Крупнейшими покупателями украинских сыров в январе-апреле 2025 года были Молдова (34,8%), Казахстан (33,3%), а также Германия (8,1%). Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.
Экспорт украинских сыров в течение четырёх месяцев 2025 года вырос на 22,2% по сравнению с январём-апрелем 2024 года, достигнув 4,4 тыс. тонн. В денежном эквиваленте экспорт составил $20,6 млн, что на 31,2% больше показателя за январь-апрель 2024 года.
В 2024 году Молдова также была самым крупным импортёром сыров украинского производства с долей в 33,2%, закупив в общей сложности примерно 4,1 тыс. тонн данного типа продуктов, пишет logos-pres.md.
По информации Министерства сельского хозяйства и продовольствия РМ, производство сыров в самой Молдове в прошлом году составило немногим менее 9 тыс. тонн, а потребление — около 15 тыс. тонн.