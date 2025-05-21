Омские депутаты приняли изменения в интересах масштабной застройки САО

Он не стал скрывать, что обсуждение вопросов дорожно-транспортного обеспечения не завершено, однако приоритет в данном вопросе строится на развитии заброшенной территории, в том числе за счет строительства масштабного участка набережной на средства инвестора. Подытожив, председатель Омского горсовета напомнил, что Омску пока далеко до лидерства по масштабам ввода жилья, поэтому пренебрегать предложением застройщика он считает в корне неверным.