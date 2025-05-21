Омские депутаты приняли изменения в интересах масштабной застройки САО

На пленарном заседании Омского горсовета, состоявшемся в среду, 21 мая 2025 года, депутатский корпус после обсуждения принял изменения правил землепользования и застройки на территории в районе бывшего санатория «Рассвет» в глубине Советского административного округа.
Напомним, процедура предваряет масштабную жилую застройку неподалеку от моста имени 60-летия ВЛКСМ, в районе остановки СибАДИ, на средства инвестора. Проект ранее представлен на городском архитектурном совете.
Отдельные представители депутатского корпуса в ходе обсуждения просили более углубленно проработать вопросы транспортного сообщения близлежащих территорий, где в том числе находится ряд корпусов высших учебных заведений, получив заверения, что варианты «рассредоточения» транспортных потоков активно прорабатываются.
«Город-миллионник Омск, безусловно, должен развиваться. Сейчас же эта территория, которая сегодня обсуждалась, запущена. Я понимаю, что теперь многих интересует дальнейшее развитие транспортной системы: обсуждение этого вопроса идет, в процессе будем находить оптимальные варианты, чтобы не создавать омичам неудобства», — подчеркнул мэр Сергей Шелест по итогам обсуждения.
В свою очередь, председатель муниципального парламента Владимир Корбут обратил внимание, что данный вопрос не принимался «в пожарном порядке»: в ходе апрельской сессии депутаты приняли вопрос к рассмотрению, продолжая обсуждение нюансов.
«Задавались вопросы по транспортному обеспечению, социальному обеспечению будущих жителей нового микрорайона. Так как речь идет о комплексном развитии территорий, предусмотрен новый комплекс для детей дошкольного и начального школьного возраста, еще 240 миллионов рублей наш бюджет получит в качестве компенсации за рост числа обучающихся в этом микрорайоне», — отметил Владимир Корбут.
Он не стал скрывать, что обсуждение вопросов дорожно-транспортного обеспечения не завершено, однако приоритет в данном вопросе строится на развитии заброшенной территории, в том числе за счет строительства масштабного участка набережной на средства инвестора. Подытожив, председатель Омского горсовета напомнил, что Омску пока далеко до лидерства по масштабам ввода жилья, поэтому пренебрегать предложением застройщика он считает в корне неверным.