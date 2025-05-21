Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске перевозчиков будут штрафовать за отсутствия безналичной оплаты

В ЗС Иркутской области приняли изменения в закон о пассажирских перевозках.

Источник: Freepik

Правительство региона разрабатывает порядок представления субсидий перевозчикам с нерегулируемыми маршрутами. Минимальное количество регулируемых маршрутов составит 30%.

За несоблюдение графика движения, несвоевременное информирование об изменении тарифов, неисправность терминалов оплаты и другие нарушения предусмотрены штрафы.

Стоимость проезда будет устанавливаться службой по тарифам. Будут действовать льготные проездные билеты. Средства на разработку плана по инициативе депутатов предусмотрели в бюджете на 2025 год.