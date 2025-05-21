В Иркутске перевозчиков будут штрафовать за отсутствия безналичной оплаты

Правительство региона разрабатывает порядок представления субсидий перевозчикам с нерегулируемыми маршрутами. Минимальное количество регулируемых маршрутов составит 30%.
За несоблюдение графика движения, несвоевременное информирование об изменении тарифов, неисправность терминалов оплаты и другие нарушения предусмотрены штрафы.
Стоимость проезда будет устанавливаться службой по тарифам. Будут действовать льготные проездные билеты. Средства на разработку плана по инициативе депутатов предусмотрели в бюджете на 2025 год.