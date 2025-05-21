В апреле в Прикамье ощутимее всего подорожали овощи и топливо

По сравнению с мартом существеннее всего выросли в цене овощи. Так, стоимость свеклы увеличилась на 19,2%, моркови — на 18,5%, капусты — на 13,6%, картофеля — на 11,4%. В апреле отмечалось заметное удорожание баранины (на 5,1%), сосисок и сарделек (на 3,9%), рыбы живой и охлажденной (на 6,5%), кальмаров (на 5,7%), рыбы мороженой (на 2,2%), сельди (на 2,1%). Выросли цены на сметану (на 4%), молоко для детей (на 2,6%), национальные сыры и брынзу (на 2,6%). Также увеличилась стоимость консервов фруктово-ягодных для детского питания (на 4,5%), печенья (на 3,9%), конфет мягких, глазированных шоколадом (на 3,8%), и шоколада (на 3,7%), варенья, джема, повидла (на 2,5%), макаронных изделий (на 2,1%).