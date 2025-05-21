«Ростсельмаш» свернул все инвестпрограммы из-за кризиса

«Долгосрочных инвестиций в 2025 году на 100% не будет. Ранее были планы и 17 млрд рублей вложить в развитие строительства литейного завода, завода для гидростатических трансмиссий. Сейчас инвестиций не будет длительных полностью», — отметил Бабкин.