«Ростсельмаш» свернул все инвестпрограммы из-за кризиса

В 2025 году на июнь перенесли ежегодный отпуск коллектива из-за ухудшения ситуации на рынке.
Бабкин рассказал, что «Ростсельмаш» сокращает все инвестиции на неопределенный срок. Было отложено строительство новых заводов и проекты модернизации.
«Долгосрочных инвестиций в 2025 году на 100% не будет. Ранее были планы и 17 млрд рублей вложить в развитие строительства литейного завода, завода для гидростатических трансмиссий. Сейчас инвестиций не будет длительных полностью», — отметил Бабкин.
Ранее сообщалось, что с января по апрель 2025 года на 76% сократились поставки зерноуборочных комбайнов всех производителей по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, почти на 50% снизились поставки кормоуборочных комбайнов и тракторов.