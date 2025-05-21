Трамп раскрыл расходы США на реализацию проекта «Золотой купол»

Американский лидер добавил, что архитектура многоуровневой системы защиты от ракетных угроз официально утверждена. По словам Трампа, «Золотой купол» «накроет» всю территорию страны, «обеспечит почти 100% защиту», а также охватит Канаду благодаря использованию технологий следующего поколения. В систему будут включены наземные, морские и даже космические компоненты. Политик уточнил, что Канаду «Золотой купол» накроет, потому что страны-союзники имеют объединенную систему аэрокосмической обороны для защиты воздушного и околоземного пространства Северной Америки.