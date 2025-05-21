Трамп раскрыл расходы США на реализацию проекта «Золотой купол»

Политик потребовал, чтобы оборонный проект был доведен до 100% готовности до 2029 года, сообщает «Интерфакс».
Американский лидер добавил, что архитектура многоуровневой системы защиты от ракетных угроз официально утверждена. По словам Трампа, «Золотой купол» «накроет» всю территорию страны, «обеспечит почти 100% защиту», а также охватит Канаду благодаря использованию технологий следующего поколения. В систему будут включены наземные, морские и даже космические компоненты. Политик уточнил, что Канаду «Золотой купол» накроет, потому что страны-союзники имеют объединенную систему аэрокосмической обороны для защиты воздушного и околоземного пространства Северной Америки.
«Эта конструкция “Золотой купол” будет интегрироваться с нашими существующими возможностями обороны и должна быть полностью готова к концу моего срока», — объяснил Трамп.
Президент также назвал руководителя проекта «Золотой купол». Им станет заместитель главы Космических сил США генерал Майкл Гетлейн. Трамп представил его как человека с «непревзойденным опытом в области технологий предупреждения о ракетном оповещении и оборонных закупок».
2 мая Белый дом представил проект бюджета США на следующий год. Документ свидетельствует об увеличении расходов Штатов на оборону с $883,7 млрд в 2025 году до $1,01 трлн в 2026 году. Часть выделенных Минобороны денег будет потрачена на разработку «Золотого купола».