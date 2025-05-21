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Гендиректор АО «ТЭК СПб» написал заявление об увольнении

Генеральный директор АО «ТЭК СПб» Иван Болтенков ушел со своей должности, сообщили источники «Фонтанки» 21 мая.

Источник: Reuters

Он занимал позицию руководителя ТЭК с августа 2019 года, при нем организация сменила форму с государственного унитарного предприятия на акционерное общество.

После ухода Болтенкова позицию руководителя занял один из его заместителей Вадим Бравве.

По данным «Фонтанки», работу ТЭК сейчас проверяет Контрольно-счетная палата Петербурга.

В пресс-службе АО «ТЭК СПб» пока не комментируют ситуацию.

По данным системы СПАРК, до работы в ТЭК Болтенков руководил департаментом цифрового развития Ненецкого автономного округа, был членом совета директоров компаний «Россети Ленэнерго» и «Теплосеть Санкт-Петербурга». Кроме того, он работал на должности заместителя председателя петербургского комитета по тарифам, а также в управлении по сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией администрации президента РФ.

Осенью 2024 МВД возбудило уголовное дело о мошенничестве из-за поддельных контрактов с Минобороны: по данным следствия, на основании их через ТЭК начисляли выплаты людям, которые в реальности не уехали на СВО. Заявление в полицию написал один из представителей ТЭК.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, как контрольно-счетная палата нашла десятки нарушений в учреждениях комитета по благоустройству.