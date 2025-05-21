Гендиректор АО «ТЭК СПб» написал заявление об увольнении

По данным системы СПАРК, до работы в ТЭК Болтенков руководил департаментом цифрового развития Ненецкого автономного округа, был членом совета директоров компаний «Россети Ленэнерго» и «Теплосеть Санкт-Петербурга». Кроме того, он работал на должности заместителя председателя петербургского комитета по тарифам, а также в управлении по сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией администрации президента РФ.