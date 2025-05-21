В мажилисе предложили создать цифровой госрезерв при Нацбанке

В конце 2024 года сообщалось, в Шымкенте два казахстанца организовали подпольную майнинговую ферму по добыче криптовалюты. Было установлено, что с апреля 2023 по февраль 2024 года они получили незаконный доход в особо крупном размере на общую сумму более 100 млн тенге. Также нелегальную майнинговую ферму выявили в Астане. За два года на ней были добыты цифровые активы на 143 млн тенге.