В мажилисе предложили создать цифровой госрезерв при Нацбанке

По словам депутата, в рамках парламентского контроля выявлены системные пробелы и риски в сфере регулирования цифровых активов, угрожающие устойчивости финансовой системы, безопасности граждан и авторитету государственных институтов.
«Во-первых, до настоящего времени не урегулирован вопрос хранения криптоактивов, изымаемых в рамках уголовных дел. Отсутствие соответствующего правового технического механизма создает риски утраты, хищения и легализации активов через третьих лиц. Во-вторых, наблюдается массовое вовлечение молодежи в серый крипторынок посредством деятельности блогеров, так называемых криптокоучей. Указанные лица, не обладая лицензиями, продвигают нелегальные платформы, обещая гражданам гарантированный доход, тем самым нарушая законодательство. В-третьих, отдельные банки второго уровня задействованы в обслуживании операций на крипторынке вне правового поля», — сказал Олжас Куспанов на пленарном заседании мажилиса.
Он приводит данные Агентства по финансовому мониторингу, согласно которым через счета 10 банков второго уровня прошли операции на сумму более 4,2 млрд тенге.
«Механизмы внутреннего контроля в большинстве случаев не применяются. Несмотря на установленный законодательный запрет, деятельность нелицензированных криптобирж фактически продолжается. Они доступны в App Store и Play Market, свободно рекламируются, включая участие в массовых мероприятиях и соцсетях. В 2023 году 86,2% криптооборота в Казахстане, а это 3,5 млрд долларов, прошло через нелегальный сегмент», — рассказал депутат.
Мажилисмен предложил рассмотреть вопрос создания при Нацбанке государственного цифрового резерва для хранения изъятых криптоактивов. Также депутат предлагает внести в законодательство понятие инвестиционного коучинга с установлением обязательного лицензирования данной деятельности, а аккаунты нарушителей — блокировать.
«Провести аудит денежных переводов, усилить внутренний контроль над соблюдением требований со стороны банков. Инициировать блокировку сайтов и приложений нелицензированных криптобирж, а также опубликовать официальный перечень разрешенных платформ», — заключил депутат.
Напомним, в Комитете государственных доходов рассказали, что в Казахстане официально зарегистрировано 75 майнеров.
«За последние три года налоговые поступления по всем видам налогов от их деятельности составили 17,7 млрд тенге, в том числе плата за цифровой майнинг — 11,6 млрд тенге. Во время налоговых проверок за 2024 год выявлены нарушения, которые привели к доначислению налогов на 4,9 млрд тенге, из которых: 2,3 млрд тенге — плата за цифровой майнинг, 2,6 млрд тенге — корпоративный подоходный налог», — сообщал КГД.
В конце 2024 года сообщалось, в Шымкенте два казахстанца организовали подпольную майнинговую ферму по добыче криптовалюты. Было установлено, что с апреля 2023 по февраль 2024 года они получили незаконный доход в особо крупном размере на общую сумму более 100 млн тенге. Также нелегальную майнинговую ферму выявили в Астане. За два года на ней были добыты цифровые активы на 143 млн тенге.