В Казахстане ужесточат контроль за интернет-трафиком

Новые нормы направлены на развитие инфраструктуры связи, но также ужесточают контроль за интернет-трафиком и обязывают операторов предустанавливать определенное ПО на устройства.
Ключевые изменения:
1.Размещение оборудования связи.
Операторы смогут устанавливать антенны и опоры для сотовой связи без согласия собственников зданий, если есть санитарно-эпидемиологическое заключение. Запрещено отказывать операторам в размещении оборудования на зданиях, включая объекты кондоминиума. Телекоммуникационное оборудование остается собственностью операторов, а земля под ним — за владельцем участка.
2.Упрощение строительства объектов связи.
Строительство антенно-мачтовых сооружений и опор высотой до 30 метров не требует разрешения. Разрешено размещать объекты связи на землях любого назначения при наличии договора аренды.
3.Контроль интернет-трафика.
Запрещен обмен интернет-трафиком между операторами через зарубежные сети. Весь трафик должен проходить через точки обмена на территории Казахстана. Вводится понятие «точки пропуска интернет-трафика», которыми управляет государственная техническая служба.
4.Обязательное предустановленное ПО.
Производители и продавцы устройств обязаны предустанавливать программы из утвержденного перечня. Нарушителям грозят штрафы.
5.Персональные данные и безопасность.
Операторы обязаны хранить служебную информацию (данные абонентов) только в Казахстане. Центры обработки данных (ЦОД) должны соответствовать новым требованиям по локализации и защите информации.
6.Создание Фонда развития телекоммуникаций.
Операторы связи будут делать взносы в фонд для улучшения качества услуг и защиты прав пользователей.
Когда вступают в силу изменения?
Большинство норм начнут действовать через 10 дней после официальной публикации закона. Отдельные положения (включая регулирование интернет-трафика и предустановку ПО) — через 60 дней. Проект закона находится на стадии общественного обсуждения на портале «Открытые НПА» до 5 июня текущего года.