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В Казахстане ужесточат контроль за интернет-трафиком

Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности планирует внести изменения в регулирование телекоммуникационной сферы, земельного законодательства и защиту персональных данных, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Kazinform

Новые нормы направлены на развитие инфраструктуры связи, но также ужесточают контроль за интернет-трафиком и обязывают операторов предустанавливать определенное ПО на устройства.

Ключевые изменения:

1.Размещение оборудования связи.

Операторы смогут устанавливать антенны и опоры для сотовой связи без согласия собственников зданий, если есть санитарно-эпидемиологическое заключение. Запрещено отказывать операторам в размещении оборудования на зданиях, включая объекты кондоминиума. Телекоммуникационное оборудование остается собственностью операторов, а земля под ним — за владельцем участка.

2.Упрощение строительства объектов связи.

Строительство антенно-мачтовых сооружений и опор высотой до 30 метров не требует разрешения. Разрешено размещать объекты связи на землях любого назначения при наличии договора аренды.

3.Контроль интернет-трафика.

Запрещен обмен интернет-трафиком между операторами через зарубежные сети. Весь трафик должен проходить через точки обмена на территории Казахстана. Вводится понятие «точки пропуска интернет-трафика», которыми управляет государственная техническая служба.

4.Обязательное предустановленное ПО.

Производители и продавцы устройств обязаны предустанавливать программы из утвержденного перечня. Нарушителям грозят штрафы.

5.Персональные данные и безопасность.

Операторы обязаны хранить служебную информацию (данные абонентов) только в Казахстане. Центры обработки данных (ЦОД) должны соответствовать новым требованиям по локализации и защите информации.

6.Создание Фонда развития телекоммуникаций.

Операторы связи будут делать взносы в фонд для улучшения качества услуг и защиты прав пользователей.

Когда вступают в силу изменения?

Большинство норм начнут действовать через 10 дней после официальной публикации закона. Отдельные положения (включая регулирование интернет-трафика и предустановку ПО) — через 60 дней. Проект закона находится на стадии общественного обсуждения на портале «Открытые НПА» до 5 июня текущего года.