В Казахстане ужесточат контроль за интернет-трафиком

Операторы смогут устанавливать антенны и опоры для сотовой связи без согласия собственников зданий, если есть санитарно-эпидемиологическое заключение. Запрещено отказывать операторам в размещении оборудования на зданиях, включая объекты кондоминиума. Телекоммуникационное оборудование остается собственностью операторов, а земля под ним — за владельцем участка.