Mitsubishi: в России 75% взрывоопасных подушек Takata все еще в автомобилях

«На сегодняшний день замена осуществлена не на всем объеме подпадающих под отзывную кампанию транспортных средств в связи с тем, что к сожалению, часть клиентов, по независящим от ООО “Тойота Мотор” и дилеров причинам, самостоятельно не обратилась в дилерские центры для выполнения замены, несмотря на общедоступную информацию о необходимости прохождения сервисной кампании», — сообщили «Газете.Ru» в российском представительстве Toyota в ответ на вопрос о причинах, по которым ремонт машин до сих пор не проведен.