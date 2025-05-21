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В Красноярском крае расселят жителей 12 аварийных домов

Расселение пройдет в пяти городах региона.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году в пяти городах края расселят жителей 12 аварийных домов. Как рассказали в региональном министерстве строительства и ЖКХ, на это выделено 300 миллионов рублей. Расселение пройдет в краевом центре, Минусинске, Дудинке, Енисейске и Богучанах. Взамен квартир в аварийных домах жители получат выплаты либо квартиры на вторичном рынке.

Всего до 2030 года в регионе планируют переселить 21000 человек с 377 тысяч «квадратов».

Основное расселение проходит в рамках федеральной программы, входящей в нацпроект «Инфраструктура для жизни».