Работы по модернизации ТЭЦ-2 в Талнахе завершены

Решение модернизировать ТЭЦ-2 было принято еще в 2016 г., так как первые энергоблоки выработали свой ресурс (первый из них был остановлен еще в 2000 г.), а компания стремилась повысить надежность и экологичность энергопроизводства. Сами строительно-монтажные работы начались в 2017 г. В ходе реконструкции была практически полностью обновлена инфраструктура под энергоблоки: новые фундаменты, стены, перекрытия и кровля. Для каждого блока потребовалось 4 000 т металлоконструкций и 4 500 м³ железобетона, проложено 500 км кабелей. Все установленное оборудование — российского производства.