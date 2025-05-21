В Новосибирской области резко упал спрос на ИТ-специалистов

С начала 2025 года в Новосибирской области стало меньше вакансий в сфере ИТ, а вот желающих найти работу в этой отрасли — наоборот, больше. Такие данные приводит сервис hh.ru.
С января по апрель 2025 года спрос на ИТ-специалистов в регионе упал на 24% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом число соискателей увеличилось на 26%. Это означает, что найти работу в сфере информационных технологий стало сложнее. Сейчас на одну вакансию претендуют почти 9 человек. Год назад этот показатель был в пределах нормы — около 5,5 кандидатов на место.
Работодатели теперь могут выбирать среди большего числа кандидатов, а значит, будут предъявлять более высокие требования. Особенно непросто будет начинающим специалистам: без опыта в сфере ИТ сейчас только 18% соискателей.
Самыми популярными профессиями среди новосибирских кандидатов в ИТ остаются программисты и разработчики — 24% резюме.