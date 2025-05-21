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В Казахстане введут запрет на ввоз брусчатки и гранита

Министерство промышленности и строительства подготовило приказ «О некоторых вопросах регулирования ввоза отдельных видов каменной продукции на территорию Республики Казахстан», сообщает Zakon.kz.

Источник: pixabay

В частности, предусматривается ввести запрет на ввоз на территорию Казахстана сроком на три месяца отдельных видов каменной продукции из третьих стран всеми видами транспорта:

  • брусчатка, бордюрные — камни и плиты для мощения из природного камня;
  • гранит для памятников или строительства и изделия из них, тесаные или пиленые, с плоской или ровной поверхностью;
  • гранит полированный декорированный или прошедший прочую обработку, кроме резного, нетто-массой 10 кг или более;
  • гранит для памятников или строительства.

Как поясняется, введение запрета обеспечит загрузку отечественных предприятий и защитит внутренний рынок.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 2 июня.