В Казахстане введут запрет на ввоз брусчатки и гранита

В частности, предусматривается ввести запрет на ввоз на территорию Казахстана сроком на три месяца отдельных видов каменной продукции из третьих стран всеми видами транспорта:
- брусчатка, бордюрные — камни и плиты для мощения из природного камня;
- гранит для памятников или строительства и изделия из них, тесаные или пиленые, с плоской или ровной поверхностью;
- гранит полированный декорированный или прошедший прочую обработку, кроме резного, нетто-массой 10 кг или более;
- гранит для памятников или строительства.
Как поясняется, введение запрета обеспечит загрузку отечественных предприятий и защитит внутренний рынок.
Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 2 июня.