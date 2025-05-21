В строительство термального комплекса на пляже в Перми инвестируют 543 млн рублей

Статус приоритетного получил и проект ООО «Вейк парк — Парма». Компания будет развивать вейк-бординг — вид спорта и отдыха, сочетающий в себе элементы воднолыжного слалома, акробатику и прыжки. На берегу реки Мулянки в микрорайоне Парковом Дзержинского района Перми планируется построить вейк-парк с термальным комплексом. Эта туристическо-рекреационная локация будет включать в себя термальный комплекс площадью 2,6 тыс. кв. м. с бассейнами и кафе, вейк-парк с кольцевой лебедкой и обучающими реверсивными лебедками, административные объекты для функционирования комплекса. Инвестиции в проект составят 295 млн руб. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован до конца 2029 года.