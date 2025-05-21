Губернатор В. Федорищев: подписано соглашение с китайской провинцией Цзянси

Сегодня глава региона принял участие в работе заседания Совета по межрегиональному взаимодействию формата «Волга-Янцзы».
Оно состоялось в Казани под председательством полномочного представителя президента Российской Федерации в ПФО Игоря Комарова совместно с заместителем председателя Госсовета КНР Чжан Гоцином.
Участники встречи обсудили перспективные направления сотрудничества между двумя странами, включая региональные аспекты.
Для Самарской области эта тема является особенно значимой, поскольку Китай входит в число важнейших экономических партнёров региона.
По итогам прошлого года Поднебесная заняла лидирующую позицию в области среди импортеров товаров и шестое место по объемам экспорта региональной продукции. Общий товарооборот превысил отметку в 1,8 миллиарда долларов.
Самарская область активно развивает сотрудничество с Китаем в различных направлениях — от торговли и экономики до культуры, науки, образования и туристического обмена.
Ведущие высшие учебные заведения региона поддерживают партнерство с университетами КНР, привлекая около 200 китайских студентов ежегодно. Совместно осуществляются научные исследования и социально-культурные программы.
Кроме восьми ранее заключенных соглашений о сотрудничестве с различными провинциями Китая, на сегодняшнем мероприятии было подписано новое соглашение с китайской провинцией Цзянси.
Глава региона выступил перед участниками форума с докладом, подробно представив инвестиционный и экономический потенциал Самарского края своим китайским партнерам.
Важные новости Самары и региона! Подписывайтесь на нас в Telegram и Дзен.