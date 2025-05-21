На третью концессионную школу в Новосибирске потратят почти 1,5 миллиарда

В Новосибирске стартовал третий конкурс на возведение образовательного учреждения в рамках концессионного соглашения.
Как следует из данных портала госзакупок, заказчиком проекта выступает ООО «Школа в Октябрьском районе». В создание учебного заведения на улице Татьяны Снежиной готовы вложить 1,48 млрд рублей.
Новая школа, рассчитанная на 550 учеников, должна быть построена в течение года с момента заключения контракта. Финансирование проекта будет осуществляться за счет собственных средств компании и привлеченных инвестиций от финансовых организаций.
Предприятия, желающие принять участие в торгах, могут подать заявки до 6 июня, а уже 10 июня станет известно имя подрядчика.
Ранее начались конкурсы на строительство двух других концессионных школ: на улице Пролетарской (бюджет проекта — 2,11 млрд рублей) и на улице Большой (1,88 млрд рублей).
Напомним, что накануне власти распорядились демонтировать шесть недостроенных концессионных школ из-за их аварийного состояния.