Красноярск вошел в первую десятку российских городов по количеству дата-центров

Основная часть ЦОД (76%) сосредоточена в Москве, где расположено 94 дата-центра, вмещающих 53 400 стойко-мест. Санкт-Петербург занимает 9,3% рынка с 44 ЦОД и 7 300 стойко-местами. Оставшиеся регионы владеют 14,8% рынка, что соответствует 9 610 стойко-местам. Третье место в общероссийском рейтинге занял Новосибирск с 10 дата-центрами. Красноярску, где работает 4 ЦОД досталось шестое место в России и второе — в Сибири.