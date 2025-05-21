Красноярск вошел в первую десятку российских городов по количеству дата-центров

Консалтинговая фирма IPG.Estate, включила Красноярск в топ-10 региональных центров России по количеству центров обработки данных (ЦОД).
Исследование показало, что на конец 2024 года в стране функционировало 194 дата-центра, а к февралю 2025 года их общая мощность достигла 3,6 ГВт.
Основная часть ЦОД (76%) сосредоточена в Москве, где расположено 94 дата-центра, вмещающих 53 400 стойко-мест. Санкт-Петербург занимает 9,3% рынка с 44 ЦОД и 7 300 стойко-местами. Оставшиеся регионы владеют 14,8% рынка, что соответствует 9 610 стойко-местам. Третье место в общероссийском рейтинге занял Новосибирск с 10 дата-центрами. Красноярску, где работает 4 ЦОД досталось шестое место в России и второе — в Сибири.
Лидером отрасли является группа компаний «Ростелеком/РТК-ЦОД», контролирующая 27 033 стойко-места к концу 2024 года. За ней следуют IXcellerate (8 269 стойко-мест) и «Росатом» (6 570 стойко-мест). «РТК-ЦОД» и IXcellerate также лидируют по подведенной мощности. Компания Яндекс владеет несколькими ЦОД в Москве, Владимирской и Рязанской областях.
Напомним также, что в вышедшем недавно рейтинге самых комфортных для проживания молодежи городов России из «сибиряков» в первую десятку также вошли Новосибирск и Красноярск.