В Омском аэропорту приземлился уникальный самолёт авиакомпании «Россия»

В Омском аэропорту сегодня приземлился пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия», оформленный в уникальной ливрее, посвящённой Государственному Эрмитажу. Воздушное судно прилетело из Красноярска и в этот же день отправится обратно.
Этот самолёт легко узнать по особенному оформлению: на борту изображён золотой олень — один из знаковых экспонатов Эрмитажа и яркий пример скифского декоративно-прикладного искусства. Также на фюзеляже размещён логотип музея, подчёркивающий культурную миссию проекта.
Ливрея была представлена в 2023 году, однако самолёты в таком оформлении крайне редко появляются в Омске. Поэтому сегодняшний визит — настоящее событие для любителей авиации и всех, кто следит за культурными инициативами.
Прилёт борта особенно символичен: в Омске уже несколько лет действует Центр «Эрмитаж-Сибирь», где проходят выставки из коллекции Государственного Эрмитажа.