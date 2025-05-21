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В Омском аэропорту приземлился уникальный самолёт авиакомпании «Россия»

На борту самолёта изображён золотой олень.

Источник: Омский аэропорт

В Омском аэропорту сегодня приземлился пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия», оформленный в уникальной ливрее, посвящённой Государственному Эрмитажу. Воздушное судно прилетело из Красноярска и в этот же день отправится обратно.

Этот самолёт легко узнать по особенному оформлению: на борту изображён золотой олень — один из знаковых экспонатов Эрмитажа и яркий пример скифского декоративно-прикладного искусства. Также на фюзеляже размещён логотип музея, подчёркивающий культурную миссию проекта.

Ливрея была представлена в 2023 году, однако самолёты в таком оформлении крайне редко появляются в Омске. Поэтому сегодняшний визит — настоящее событие для любителей авиации и всех, кто следит за культурными инициативами.

Прилёт борта особенно символичен: в Омске уже несколько лет действует Центр «Эрмитаж-Сибирь», где проходят выставки из коллекции Государственного Эрмитажа.