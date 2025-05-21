Самарская область присоединилась к всероссийской акции #МСПспасибо

Накануне Дня предпринимательства, который в России отмечают ежегодно 26 мая, — Корпорация МСП и Минэкономразвития страны запустили специальную акцию #МСПспасибо.
Её задача — укрепить связь между малым и средним бизнесом и его клиентами, а также выразить благодарность тем, кто создаёт экономическое будущее страны.
Каждый житель Самарской области может стать частью масштабного движения благодарности. Для этого достаточно разместить публикацию в соцсетях с хештегом #МСПспасибо или #МСП_Спасибо и рассказать о своём любимом местном бизнесе, выражая признание за ежедневный труд и вклад в общее благополучие.
Как отметила Лариса Названова, руководитель департамента развития предпринимательства Минэкономразвития Самарской области:
— Благодаря стараниям предпринимателей наш регион сохраняет устойчивость и продолжает развиваться даже в непростые времена. В этот день мы хотим ещё раз подчеркнуть важность малого и среднего бизнеса и сказать спасибо тем, кто делает экономику живой и сильной.
День предпринимательства — это больше чем дата в календаре. По всей стране в этот день проходят мероприятия, конференции и форумы, на которых обсуждают меры поддержки, насущные вопросы и перспективы развития предпринимательства.
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