Самарская область присоединилась к всероссийской акции #МСПспасибо

— Благодаря стараниям предпринимателей наш регион сохраняет устойчивость и продолжает развиваться даже в непростые времена. В этот день мы хотим ещё раз подчеркнуть важность малого и среднего бизнеса и сказать спасибо тем, кто делает экономику живой и сильной.