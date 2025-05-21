С 2021 года строительство метро в Самаре подорожало на 700 млн рублей

Согласно отчету администрации региона за 2024 год, итоговая смета проекта, утвержденная специалистами-экспертами, равна примерно 19,11 миллиарда рублей. Об этом сообщает «СитиТраффик».
Из указанной суммы федеральная поддержка составит около 10,4 миллиардов рублей, а региональные власти выделят порядка 8,7 миллиардов рублей.
Ранее, в 2021 году, проект оценивался чуть дешевле — примерно в 18,4 миллиарда рублей.
По планам властей, открытие станции «Театральная» и запуск транспортного движения в центральной части Самары состоится в 2027 году.
Накануне дочернее предприятие муниципального предприятия «Самарский метрополитен» объявило, что с 19 мая 2025 года стартовала прокладка правого тоннельного участка между улицей Полевой и будущей станцией «Театральная».