В Омске приступили к разработке концепции межвузовского кампуса

В Омской области приступили к разработке концепции будущего межвузовского кампуса.
Федеральный проект «Создание сети современных кампусов» является масштабной инициативой. К 2030 году в стране должно быть создано 25 кампусов, концепция которых направлена на развитие космического машиностроения и аддитивных технологий, радиоэлектронного приборостроения и энергетики.
Регионы, пока не вошедшие в число его участников, ещё до начала новой волны отбора проектов разрабатывают свои концепции. Омская область планирует принять участие в следующем конкурсном отборе. В регионе сформирован специальный штаб, определена инфраструктура будущего кампуса.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, российско-азиатский технологический кампус в Омске станет центром притяжения талантов. Специализации будущего кампуса определены исходя из заказа реального сектора экономики города-миллионника.
Уже известно, что кампусы будут созданы в Забайкальском крае, Камчатском крае, Приморском крае, Мурманской и Смоленской областях, республике Бурятия и в Москве.
Ранее мы писали, что правительство Омской области подписало соглашение с одним из крупнейших застройщиков страны для работы над проектом межвузовского кампуса в Омске.