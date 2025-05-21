В Омске приступили к разработке концепции межвузовского кампуса

Регионы, пока не вошедшие в число его участников, ещё до начала новой волны отбора проектов разрабатывают свои концепции. Омская область планирует принять участие в следующем конкурсном отборе. В регионе сформирован специальный штаб, определена инфраструктура будущего кампуса.