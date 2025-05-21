В Перми на месте рынка «Гача» разрешили строительство жилого комплекса

Специализированный застройщик «Талан-Пермь» получил разрешение на первый этап строительства жилого комплекса в Свердловском районе. Территория ЖК «Городские кварталы Талан» ограничена улицами Парижской коммуны, Нечаевской, Механошина и шоссе Космонавтов. Ранее на этом участке находился оптовый рынок «Гача».