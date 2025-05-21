В Перми на месте рынка «Гача» разрешили строительство жилого комплекса

Специализированный застройщик «Талан-Пермь» получил разрешение на первый этап строительства жилого комплекса в Свердловском районе. Территория ЖК «Городские кварталы Талан» ограничена улицами Парижской коммуны, Нечаевской, Механошина и шоссе Космонавтов. Ранее на этом участке находился оптовый рынок «Гача».
Проектную декларацию нового ЖК разместила ЕИСЖС (Единая инфломационная система жилищного строительства). Разрешение на строительство застройщик получил 10 апреля 2025 года, срок действия разрешения — 10 октября 2029 года. ООО СЗ «Талан-Пермь» входит в состав федеральной Группы компаний «Талан».
ЖК «Городские кварталы Талан» включит жилье бизнес-класса переменной этажности. На первом этапе возведут 31-этажное здание. Общая жилая площадь 342 квартир составит 19 084 кв. метров. В состав жилого комплекса также войдут 46 нежилых помещений.
В состав жилого комплекса войдут: детская и спортивная площадки, площадка для сбора мусора, паркинг на 141 машиноместо. Дом оборудуют несколькими инвалидными подъемниками. Детскую площадку выполнят в стилистике викингов.
Сдача ЖК в эксплуатацию запланирована на IV квартал 2027 года, выдача ключей — 30 июня 2028 года. Планируемая стоимость строительства — 4,018 млрд руб.