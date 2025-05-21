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В Севастополе подешевели яйца и макароны

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая — РИА Новости Крым. В Севастополе фиксируется снижение цен на некоторые продукты, в том числе яйца, макаронные изделия и сезонные овощи. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

Источник: РИА "Новости"

«К маю цены на овощи нового урожая снизились на 30%, также дешевле стоить стали яйца и макароны», — говорится в сообщении.

В правительстве уточнили, что власти постоянно контролируют соблюдение условий меморандума, заключенного между департаментом сельского хозяйства и региональными торговыми сетями, по которому с 2020 года установлена нулевая или минимальная (до 15%) торговая наценка на ряд социально значимых товаров.

На данный момент в перечне социально значимых товаров значатся 46 позиций. В него, помимо продуктов, включены детское питание, зубная паста, средства гигиены, средства для уборки. К меморандуму присоединились 109 торговых точек.

Профильный департамент отмечает добросовестное выполнение меморандума торговыми сетями.