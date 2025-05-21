В Севастополе подешевели яйца и макароны

В правительстве уточнили, что власти постоянно контролируют соблюдение условий меморандума, заключенного между департаментом сельского хозяйства и региональными торговыми сетями, по которому с 2020 года установлена нулевая или минимальная (до 15%) торговая наценка на ряд социально значимых товаров.