В Севастополе подешевели яйца и макароны

«К маю цены на овощи нового урожая снизились на 30%, также дешевле стоить стали яйца и макароны», — говорится в сообщении.
В правительстве уточнили, что власти постоянно контролируют соблюдение условий меморандума, заключенного между департаментом сельского хозяйства и региональными торговыми сетями, по которому с 2020 года установлена нулевая или минимальная (до 15%) торговая наценка на ряд социально значимых товаров.
На данный момент в перечне социально значимых товаров значатся 46 позиций. В него, помимо продуктов, включены детское питание, зубная паста, средства гигиены, средства для уборки. К меморандуму присоединились 109 торговых точек.
Профильный департамент отмечает добросовестное выполнение меморандума торговыми сетями.