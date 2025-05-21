Независимый эксперт Ренге проанализировал развитие угольной отрасли России

В странах-импортерах, таких как Индия и Китай, наблюдается тренд на локализацию добычи. Индия планирует увеличить производство угля на 39% — до 1,3 млрд тонн к 2030 году. Китай уже покрывает свыше 90% внутреннего спроса собственными ресурсами. Вместе с тем спрос на металлургический уголь остается устойчивым: рост на 7% к 2030 году обусловлен развитием промышленности в странах Юго-Восточной Азии — Таиланде, Пакистане, Бангладеш и других.