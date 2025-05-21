Правила пользования банковскими карточками меняются в Беларуси с 22 мая

— Более того, услугу следовало оплатить. Теперь эта практика будет исключена. Клиент должен будет подтвердить, что согласен на получение такой услуги — независимо от того, платная она или бесплатная, — сообщила начальник Управления электронных платежных инструментов Ольга Антонович, слова которой приводят «Минск-Новости».