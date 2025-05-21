В Анапе приостановили торговлю на рынке по решению суда

Иск в суд подала администрация города-курорта, потребовав признать спорные постройки самовольными и подлежащими сносу. По данным муниципалитета, на указанной территории размещено более 70 торговых точек. На основании выданного исполнительного листа деятельность всех арендаторов приостановлена до рассмотрения дела по существу.