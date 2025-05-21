Паслер дал старт новому производству на Урале

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер дал в Первоуральске старт работе нового производства на крупнейшем химическом предприятии России. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.
21 мая он запустил новое сушильное отделение на производстве монохромата натрия по бескальциевой технологии. Это стало серьёзным шагом к улучшению качества продукции, что соответствует задачам нацпроекта «Новые материалы и химия», и к улучшению экологической ситуации в Первоуральске.
Паслер отметил, что ранее неоднократно посещал предприятие, и то, что происходит на нём сейчас, назвал кардинальными изменениями, которых давно заслуживают и город, и область, и сам коллектив. Завод приступил к полномасштабному инвестпроекту на более 60 млрд рублей. В результате объёмы производства должны возрасти в десять раз.
«Это настоящий трудовой подвиг. Нет сомнений, что проект большой, важный и значимый, что он будет реализован и доведён до логического завершения, а также будет вносить огромный вклад в развитие города, области и всей нашей страны», — сказал Денис Паслер.
Это новое производство является одним из первых создаваемых в рамках масштабной модернизации завода. В работе будут применяться малоотходные современные технологии, снижающие уровень негативного влияния на окружающую среду и позволяющие достичь в целом значительного экологического эффекта.
За счёт роста объёма использования основного вещества вырастает производительность, а отходы производства наоборот снизились. Большая часть шлама направляется повторно в производство. Класс опасности отходов снизился.
В активной фазе строительства сейчас на заводе находится несколько объектов. Параллельно возводят на станции нейтрализации комплекс по производству железного купороса, который позволит целиком перерабатывать осадок от реагентной очистки сточных вод. А скоро запустят новую градирню производительностью в целом 2,5 тысячи кубометров воды в час.
Денис Паслер также поздравил сотрудников предприятия с наступающим Днём химика. И вручил им благодарственные письма и почётные грамоты.