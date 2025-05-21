Паслер дал старт новому производству на Урале

Паслер отметил, что ранее неоднократно посещал предприятие, и то, что происходит на нём сейчас, назвал кардинальными изменениями, которых давно заслуживают и город, и область, и сам коллектив. Завод приступил к полномасштабному инвестпроекту на более 60 млрд рублей. В результате объёмы производства должны возрасти в десять раз.