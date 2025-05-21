Польша запускает производство электроники для ЗРК Patriot США

Как сообщает «Интерфакс», представитель ведомства объяснил, что строящееся предприятие станет частью Центра исследований и разработок военно-морской техники и будет называться Военным центром электроники. Детали для Patriot будут выпускаться в рамках офсетных соглашений по размещению сервисных и производственных мощностей на польской территории.