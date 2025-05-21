Польша запускает производство электроники для ЗРК Patriot США

Как сообщает «Интерфакс», представитель ведомства объяснил, что строящееся предприятие станет частью Центра исследований и разработок военно-морской техники и будет называться Военным центром электроники. Детали для Patriot будут выпускаться в рамках офсетных соглашений по размещению сервисных и производственных мощностей на польской территории.
Кроме электроники для ЗРК Patriot, новое военное предприятие обеспечит деталями производителей радиолокационных систем в комплексах ПВО польских разработчиков. «Этот завод будет производить электронику для продвинутых радаров LTAMDS, используемых в системе ПВО Wisla», — рассказал Бейда в соцсетях.
Wisla — новая система ПВО средней дальности польских разработчиков. Американские ЗРК Patriot включены в ее состав. Польша закупает пусковые установки Patriot в США для модернизации собственной системы ПВО и ПРО. Кроме того, Пентагон поставит Варшаве системы управления противоракетной и противовоздушной обороной IBCS.
Радар LTAMDS (Lower Tier Air and Missile Defense Sensor) предназначен для замены системы, которые используются на ЗРК Patriot. Радиолокационная система обладает улучшенными характеристиками — способна выявлять крылатые ракеты, БПЛА и другие объекты.